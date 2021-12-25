ناسا تطلق بنجاح أكبر تلسكوب فضائي صنعه الإنسان

2021/12/25 | 15:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت وكالة "ناسا" بنجاح من إطلاق أكبر تلسكوب فضائي صنعه الإنسان، السبت.

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