نقابة الصيادلة تكشف عن خطة لسحب الدواء المستورد بالطرق غير الشرعية من الأسواق

2021/12/25 | 15:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف نقيب الصيادلة مصطفى الهيتي، اليوم السبت، عن وضع خطة بالتعاون مع وزارة لصحة لسحب الدواء المستورد بالطرق غير القانونية من الأسواق.

وقال الهيتي في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم)، إن "النقابة تعمل حالياً بالتعاون مع وزارة الصحة على تسعير مجموعة من الأدوية ليتم طرحها في السوق بهدف سحب اي دواء موازي مستورد بطريقة غير قانونية بشكل آمن وتدريجي لبناء السوق الدوائي من جديد".

وأضاف ان "القوات الأمنية ليس لديها دراية بأنواع الأدوية ومدة صلاحيتها والتي تم استيرادها بالطرق غير الشرعية، كما انها منشغلة في إدارة الملف الأمني في البلد"، مبيناً ان "تلك الخطة ستساهم بالسيطرة على انهاء وجود الأدوية التي تم استيرادها بطريقة مخالفة للقانون".

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