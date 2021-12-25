الكهرباء ترفع آلاف حالات التجاوز على الشبكة الوطنية في الديوانية

2021/12/25 | 15:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الديوانية

أعلنت الدائرة الفنية والهندسية التابعة لوزارة الكهرباء في الديوانية، اليوم السبت، عن رفع آلاف حالات التجاوز على الشبكة الوطنية الكهربائية.

وقال مسؤول تجاوزات المركز وسام الكناني في تصريح خاص ل (بغداد اليوم) إن "الحملة شهدت رفع آلالاف من حالات التجاوز ، وقد رافقت الحملة دوريات من الأجهزة الأمنية و قوات سوات".

وأضاف ان " التجاوزات تؤثر على الشبكة الكهربائية".

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