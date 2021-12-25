رئاسة الجمهورية تزور الكنيسة الشرقية القديمة وتقدم التهاني بمناسبة مولد السيد المسيح

2021/12/25 | 15:51 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ هنأت رئاسة الجمهورية ابناء شعبنا من المسيحيين بمناسبة حلول عيد مولد السيد المسيح عليه السلام.وقدم رئيس ديوان الرئاسة مهند حسام الدين نيابة عن رئيس الجمهورية باقة من الزهور الى نيافة الاسقف مار شمعون دانيال اسقف ابرشية العراق والشرق الاوسط.وتمنى الدكتور حسام الدين ان تعود هذه المناسبة العزيزة على قلوب كل العراقيين وقد تعززت بشائر السلام في ربوع بلادنا وساد الامن والازدهار./انتهى7

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