لماذا يفشل التدخل الأمريكي دائمًا في الشرق الأوسط؟ - هاشم نعمة

2021/12/25 | 15:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#هاشم_نعمة التدخل الأجنبي والنتائج غير المقصودة تضمن فشل التدخلات الأمريكية.



هذا ما قرأته كارولين رويلانتس* في كتاب "خسارة اللعبة الطويلة.**" كما وعدتُ، أعود إلى كتاب فيليب غوردون عن محاولات أمريكا الفاشلة خلال السبعين عاما الماضية لتغيير الواقع غير المرغوب فيه في بعض بلدان الشرق الأوسط (بما في ذلك أفغانستان)، أي تغيير النظام وتشكيله.



يطلق على هذا التدخل بجلب الديمقراطية أو معالجة انتهاكات حقوق الإنسان ......





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