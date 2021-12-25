2021/12/25 | 16:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني يصاب ملايين الأشخاص في العالم بتسمم غذائي، كل سنة، فتسوء أحوالهم الصحية، ومنهم من يفارق الحياة من جراء تناول طعام غير سليم، لكن ثمة مؤشرات يمكن الانتباه إليها لتفادي المشكلة.وبحسب منظمة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عشرة أخطاء “قاتلة” تقود إلى تسمم غذائي..



تفاداها بسهولة المركز الخبري الوطني.

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