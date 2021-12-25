غوارديولا يحذر لاعبيه من ليستر

2021/12/25 | 16:08 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ حذر المدرب الإسباني، بيب غوارديولا، لاعبي فريقه مانشستر سيتي، من ليستر سيتي قبيل مواجهة الفريقين، غدا الأحد، في قمة المرحلة الـ19 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.ورغم الفارق في النتائج بين مانشستر سيتي، متصدر ترتيب الدوري، وليستر، صاحب المركز التاسع، حذر غوارديولا فريقه الذي فاز ذهابا على بطل 2016 بنتيجة 1-0، لأن “ليستر […]

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