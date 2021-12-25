في قداس الميلاد .. بابا الفاتيكان يوصي بالفقراء

2021/12/25 | 16:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أقام بابا الفاتيكان فرنسيس ،اليوم السبت، قداساً في كاتدرائية القديس بطرس لنحو 2000 شخص بسبب قيود كورونا التي قللت العدد لنحو الخُمس مقارنة بما كان قبل الجائحة.

ودعا بابا الفاتيكان الى تذكر الفقر والنظر الى ما هو ابعد من الأضواء مبينا إن الناس الذين لا يبالون بالفقراء يغضبون الرب.واكد ابابا ان السيد المسيح ولد فقيرا وينبغي أن يكون في ذلك تذكرة للناس بأن خدمة الآخرين أهم من السعي لمكانة أو ظهور اجتماعي أو إفناء العمر سعيا لتحقيق النجاح.

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