العراق يؤكد دعمه الحل السياسي والسلمي في سوريا

2021/12/25 | 16:19 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكد العراق، دعمه الحل السياسي والسلمي في سوريا، حيث شارك العراق بصفة مراقب في اجتماعات أستانة الخاصة في الشأن السوري.وقال المُتحدث باسم وزارة الخارجيَّة أحمد الصحاف في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان سفير العراق في موسكو عبدالرحمن الحسيني يُشارَك في اجتماعات استانة 17، في نور السلطان في كازخستان والتي …

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