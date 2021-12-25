أعمال شغب توقف مباراة بين الناصرية وكربلاء في دوري الدرجة الأولى (فيديو)

2021/12/25 | 16:21 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

غادر فريق كربلاء، السبت، مباراة جمعته بنظيره الناصرية ضمن دوري الدرجة الأولى على ملعب الشطرة إثر أعمال شغب.

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وقال شهود عيان لـ "ناس"، إنّ "فريق كربلاء اضطر إلى مغادرة الملعب إثر أعمال شغب ونزول الجمهور إلى أرض الملعب، دون إكمال الشوط الثاني".

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