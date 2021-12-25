2021/12/25 | 16:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني يستمر المذيع العراقي، نزار الفارس ، في إثارة الجدل على صفحات التواصل الاجتماعي، باستضافة فنانين مصريين في حلقات متلفزة تشهد مجموعة من الأسئلة المتعلقة بتفاصيل حياتية خاصة بهم.واستضاف نزار الفارس […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص في ضيافة نزار الفارس..



ماذا قال زوج منة عرفة عن خلافه مع محمد نجاتي المركز الخبري الوطني.

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