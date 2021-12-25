2021/12/25 | 16:25 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 1LLoWRkC6Yo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الأزمة الاقتصادية توقف زينة الميلاد وبهجة الأعياد في بيروت وملفات اخرى في نشرة أخبار الـ 4) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الأزمة الاقتصادية توقف زينة الميلاد وبهجة الأعياد في بيروت وملفات اخرى في نشرة أخبار الـ 4) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).