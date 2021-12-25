2021/12/25 | 16:25 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 3tV3ZtmKW10

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. استقالة محافظيْ النجف وذي قار والتظاهرات الاحتجاجية المطالبة باقالة المحافظين شمخي الموسوي) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. استقالة محافظيْ النجف وذي قار والتظاهرات الاحتجاجية المطالبة باقالة المحافظين شمخي الموسوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).