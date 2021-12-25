كورونا تنخفض في العراق.. الاصابات والوفيات

2021/12/25 | 16:28 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في عموم البلاد.وذكرت الوزارة، في بيان، أنها “سجلت 156 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 401 شخصا للشفاء”.وأضاف البيان، أن “حالات الوفاة الجديدة بكورونا بلغت 7 حالة في عموم محافظات البلاد”، لافتا إلى أن “مجموع الذين تلقوا اللقاح حتى الآن بلغ 1907 […]

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