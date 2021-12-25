الضعف والقوة في السياسة - محمد سيد رصاص

2021/12/25 | 16:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_سيد_رصاص في يوم 8 نيسان 1917، اتصل تلفونياً بالسفارة الأميركية في سويسرا شخصٌ يتكلّم الإنكليزية بلكنة روسية، قام بتعريف نفسه باسم «فلاديمير إيليتش لينين»، طالباً موعداً عاجلاً في نفس اليوم من أجل الحصول على فيزا للولايات المتحدة.



من ردّ عليه كان مسؤول الاستخبارات الأميركية (كان اسمها: «مكتب الخدمات الاستراتيجية» قبل تأسيس «وكالة الاستخبارات المركزية» عام 1947) بالسفارة، ألان دالاس، الذي رفض إعطاءه ......





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