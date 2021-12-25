16 محافظة بلا وفيات.. الموقف الوبائي لفيروس كورونا في العراق

2021/12/25 | 16:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن

انخفاض كبير بمؤشر اعداد وفيات واصابات

كورونا في العراق.

وجاء في جدول الموقف الوبائي اليومي

الصادر عن الوزارة، تسجيل 156 إصابة

جديدة بكورونا، و7 حالات وفاة جراء

مضاع

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