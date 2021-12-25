إصابة 14 شخصا بينهم إيرانيون بحادث سير قرب النجف

2021/12/25 | 16:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أُصيب عدد من الأشخاص بينهم زوار

إيرانيون بحادث مروري وقع صباح اليوم

السبت قرب مدينة النجف الاشرف.

وقال مصدر في مديرية الدفاع المدني، إن

حادثا مروريا وقع على طريق الشامية -

النجف مما أدى الى اصابة 14

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