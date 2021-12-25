2021/12/25 | 16:43 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم السبت، عن تسجيل 156 اصابة بـ وباء كورونا و 401 حالة شفاء اضافة الى وفاة 7 شخصا خلال 24 ساعة في العراق.وادناه جدول يبين الموقف الوبائي التفصيلي لعدد وتوزيع الاصابات وحالات الشفاء والوفيات:-

التالي

منذ 7 ساعات

المباشرة بتوزيع بطلقات “ماستر كارد” للعراقيين المتقاعدين المقيمين في الاردن

منذ 23 ساعة

تنويه من الخطوط الجوية العراقية إلى المسافرين لهذه الدولة

منذ يوم واحد

الصحة تسجل 322 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق

منذ يوم واحد

وزارة المالية تعلن إكمال إجراءات معاملات المفصولين السياسيين

منذ يوم واحد

الصحة تدعو إلى توخي الحذر والحفاظ على التباعد في أماكن احتفالات أعياد رأس السنة

منذ يومين

مجلس الخدمة يعلن اكتمال اجراءات التوظيف

منذ يومين

التربية: امتحانات السبت المقبل تؤجل للاثنين الذي يليه

منذ يومين

ضبط معاملات وهمية وأدوية منتهية الصلاحية في الأنبار

منذ يومين

التصويت على صرف الرواتب التقاعدية للعمال شهرياً ومنحهم سلفة ضمن موازنة 2022

منذ يومين

وزارة المالية توجه باستئناف الدوام الأحد المقبل لإكمال إجراء تمويل رواتب كانون الأول

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تسجل 156 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تسجل 156 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).