برشلونة يخطط لضربة جديدة من مانشستر سيتي

2021/12/25 | 16:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يخطط نادي برشلونة ، اليوم السبت، للتعاقد مع لاعب جديد من مانشستر سيتي خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وزعمت تقارير عدة أن برشلونة حسم التعاقد مع فيران توريس مهاجم مانشستر سيتي مقابل 55 مليون يورو، وسيعلن عن الصفقة رسميا، الاثنين المقبل.

ووفقا لصحيفة “إكسبريس” البريطانية، لم تمنع صفقة توريس النادي الكتالوني من مواصلة السعي للتعاقد مع زميله رحيم سترلينج، في انتقالات الشتاء.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن برشلونة قد يقوم بضربة ثنائية ويحسم الصفقتين معا من السيتي.

وأوضحت أن مستوى سترلينج مع السيتي تحسن مؤخرا، إذ سجل اللاعب الإنجليزي 3 أهداف في آخر 3 مباريات.

وذكرت أن وجود فيل فودين وجاك جريليش في نفس مركز سترلينج، قد يجعل الأخير يفكر في الرحيل إلى برشلونة، للبحث عن فرصة أكبر للمشاركة في المباريات.

وسيكون على إدارة برشلونة إن أرادت إتمام الصفقة “الثنائية”، أن تجري حسابات معقدة لتفادي عقبات اللعب المالي النظيف.

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