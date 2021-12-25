السفارة الايرانية تصدر تعليماتها بخصوص السفر من العراق الى ايران

2021/12/25 | 16:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت السفارة الايرانية في بغداد ، اليوم السبت، بياناً صحفياً توضح فيه عدم اجراء اي تغيير على إصدار تأشيرات الزيارة والسياحية بين إيران والعراق وذلك لستمرار انتشار فيروس كورونا

وأضافت من خلال البيان أن عملية إصدار التأشيرات للمواطنين العراقيين سيكون وفق الاجراءات السابقة وذلك حسب التعليمات المرسلة ومراعاة البروتوكولات الصحية الناجمة عن تفشي الوباء بحيث ستكون التأشيرات ممكنة فقط للفئات التالية :

1- الاشخاص المتزوجون من نساء ايرانيات

2- الابناء الذين هم اب عراقي وأم ايرانية

3- التجار والمستثمرين

4- الأشخاص الذين لديهم تأشيرة للعلاج الطبي بشهادة من إيران

5- مرضى الحالات المستعصية من الذين تلقوا العلاج سابقا في ايران

واكدت على انه بخلاف ما تم تحديده من استثناءات لايمكن اصدار تأشیرات الزيارة والسياحة بسبب تفشي الجائحة .

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