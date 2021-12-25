2021/12/25 | 16:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلن جهاز مكافحة الأرهاب، اليوم السبت، إجراء تدريبات محاكاة عملية “تحرير طائرة مختطفة” داخل مطار بغداد الدولي. وقال الجهاز في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إنه “بحضور وزير النقل ناصر الشبلي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “تحرير طائرة مختطفة”..



تمرين لمكافحة الارهاب في مطار بغداد المركز الخبري الوطني.

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