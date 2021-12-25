2021/12/25 | 16:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في عموم البلاد.وذكرت الوزارة، في بيان تلقاه ” المركز الخبري الوطني”، أنها “سجلت 156 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الموقف الوبائي: 7 وفيات و156 إصابة جديدة المركز الخبري الوطني.

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