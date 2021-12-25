2021/12/25 | 16:47 - المصدر: المركز الخبري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في عموم البلاد.
وذكرت الوزارة، في بيان تلقاه ” المركز الخبري الوطني”، أنها “سجلت 156 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموقف الوبائي: 7 وفيات و156 إصابة جديدة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وذكرت الوزارة، في بيان تلقاه ” المركز الخبري الوطني”، أنها “سجلت 156 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل […]
هناك تفاصيل اخرى بخصوص الموقف الوبائي: 7 وفيات و156 إصابة جديدة المركز الخبري الوطني.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموقف الوبائي: 7 وفيات و156 إصابة جديدة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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