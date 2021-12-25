2021/12/25 | 16:52 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلن جهاز مكافحة الأرهاب، السبت، إجراء تدريبات محاكاة عملية "تحرير طائرة مختطفة" داخل مطار بغداد الدولي.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقال الجهاز في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (25 كانون الاول 2021)، إنه "بحضور وزير النقل ناصر الشبلي ورئيس أركان الجيش الفريق الأول الرُكن عبد الأمير رشيد يار الله وعدد من قادة صنوف القوات المُسلحة العراقية، نفذت قوة خاصة من جهاز مُكافحة الإرهاب اليوم السبت تمرين تحرير طائرة مُختطفة في قاعدة الشهيد محمد علاء الجوية، حيثُ حُدثت مناهج هذا التدريب لتُزامن الواقع الفعلي للعمليات التكتيكية" .

وأضاف، "وجاء التمرين بالاشتراك مع أبطال طيران الجيش العراقي في وزارة الدفاع العراقية ووزارتي النقل والداخلية" .

وتابع، "وفي ختام التمرين قدم رئيس جهاز مكافحة الإرهاب شكره للحضور، ودعا وحدات الجهاز إلى مواصلة الجُهد وتطوير التمارين التي تواكب الحقيقة وترفع مستوى الجهازية والتي يستفاد منها المُقاتل قدر الأمكان".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صور: جهاز مُكافحة الإرهاب ينفذ تمرين ’تحرير طائرة مُختطفة’ في مطار بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صور: جهاز مُكافحة الإرهاب ينفذ تمرين ’تحرير طائرة مُختطفة’ في مطار بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).