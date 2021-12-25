التصعيد في اليمن..

2021/12/25 | 16:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا يخلو المشهد اليمني من الاشتباكات وعمليات القصف والقتل والدمار، وتستمر المعارك الطاحنة في عدة مناطق، وخاصة في محافظة مأرب والمناطق الحدودية الشمالية مع المملكة العربية السعودية.

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