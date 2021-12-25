مسيحيون يحددون 4 اسباب وراء

2021/12/25 | 16:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

تقلصت اعداد الاسر المسيحية في ديالى بشكل كبير في العقود الاربع الماضية لكن موجة الاضطرابات الدامية بعد 2006 كان العامل الاكبر في حصول هجرة جماعية لعشرات الاسر الى كردستان او بغداد او خارج البلاد بحثا عن الامان والاستقرار.

وقال ابو مريم وهو مسيحي مسن في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان "4 اسباب رئيسية تقف وراء الهجرة الجماعية المتكررة للاسر المسيحية هي الحروب والحصار الاقتصادي والاضطرابات الامنية بعد 2006 بالاضافة الى وجود فرص للسفر واللجوء في بلدان كثيرة".

واضاف ،ان "عدد الاسر المسيحية في كل ديالى اقل من 20 اسرة تتركز اغلبها في بعقوبة حاليا".

اما ام سوران وهي مسنة لاتزال متمسكة في العيش بمنزلها المتواضع في بعقوبة تقول "اختفاء المسيحين من خارطة ديالى الاجتماعية لم يعد حلم تمسكنا بحب هذه الارض جعل ابنائها يبقون معنا ولكن كيف سيكون قرارهم بعد رحيلنا".

واضافت، ان "من الامور المهمة التي يجب ان تتخذها الحكومة منح المسيحين فرص عمل خاصة مع اعدادهم القليلة بالاضافة الى مساعدتهم".

اما احمد جاسم ناشط فقد اشار الى ان "المسيحين لديهم كنيسية وحيدة في بعقوبة جرى اعادة فتحها بعد اغلاقها لسنوات طويلة بسبب الاضطرابات الامنية لكن لايجري بها قداس لقلة الاعداد فيها لذا يذهب اغلبهم الى بغداد او كردستان لاجراء المراسيم الدينية الخاصة بهم".

واضاف جاسم،ان "حب الاسر المسيحية للحياة في بعقوبة رغم الظروف الصعبة المحيطة بها كبقية الاسر من المكونات الاخرى هي من تمنعها من الهجرة بالوقت الراهن".

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