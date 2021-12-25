العراق يسجل انخفاضا كبيراً بإصابات ووفيات الجائحة - عاجل

2021/12/25 | 16:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

سجل العراق، اليوم السبت، انخفاضا كبيرا بأعداد الإصابات والوفيات بوباء كورونا وفق الموقف الوبائي.

وذكرت وزارة الصحة في بيان الموقف الوبائي تلقته (بغداد اليوم)، ان "عدد الإصابات بوباء كورونا المسجلة خلال 24 ساعة الماضية في عموم العراق بلغت 156 إصابة جديدة فيما بلغ عدد الوفيات 7 حالات وفاة".

وأضافت ان "عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 401 حالة شفاء، فيما بلغ عدد الذين تلقوا اللقاح اليوم نحو 12907 متلقي للقاح".

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