توقيف 9 أجانب بعملية أمنية ضد داعش في إسطنبول

2021/12/25 | 16:52 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أوقفت السلطات الأمنية التركية، اليوم السبت، 9 أجانب في عملية ضد “داعش” في إسطنبول.وذكرت وكالة “الأناضول” التركية، ان فرق مكافحة الإرهاب في مديرية الأمن بإسطنبول، أطلقت عملية أمنية لإلقاء القبض على متهمين يشتبه في قيامهم بأنشطة أو التخطيط لعمليات لصالح التنظيم الإرهابي.ونفذت الفرق عمليات مداهمة على 13 عنوانا في 5 …

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