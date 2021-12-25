2021/12/25 | 16:52 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / أختتمت في مدينة بعقوبة .مركز محافظة ديالى الدورة التحكيمية الذي نظمها الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم .وقال لطيف خلف كجان عضو نادي ديالى الرياضي لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان القاعة الرياضية المغلقة في مدينة بعقوبة شهدت اختتام الدورة التحكيمية التي استمرت ثلاثة ايام وشارك فيها / 40 / حكما .واضاف ان المشاركين في الدورة الذي حاضر فيها مشرفون من الاتحاد الاسيوي سيمنحون شهادة تحكيمية من الدرجة الثالثة بعد اجتياز الاختبارات النظرية والعملية ./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اختتام الدورة التحكيمية للاتحاد العراقي المركزي في بعقوبة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اختتام الدورة التحكيمية للاتحاد العراقي المركزي في بعقوبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).