مارثون رياضي في حدائق ابو نؤاس ببغداد

2021/12/25 | 16:52 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / شهدت حدائق شارع ابو نؤاس في بغداد ، إقامة مارثون رياضي كبير بمشاركة اكثر من الفي طفل وشبان من ذوي الشهداء والاحتياجات الخاصة ، بالتعاون مع منظمات مدنية وشركة ايرثلنك وقيادة عمليات بغداد./انتهى5

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