الداخلية ..حصيلة المنتحرين في 2021

2021/12/25 | 16:54 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

قال المتحدث باسم وزارة الداخلية ، اللواء خالد المحنا ، إنه نتيجة لزيادة نسب حالات الانتحار في عموم البلاد، اتخذت وزارة الداخلية جملة من التدابير، منها تشكيل لجان متخصصة لدراسة هذه الظاهرة والخروج بمعطيات تبين أسبابها ونسبتها مقارنة بدول الجوار.

وأضاف أن حالات الانتحار المسجلة في عام 202...

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