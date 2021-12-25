2021/12/25 | 16:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أفاد موقع خدمة “ياندكس” الروسية بإلغاء وتأجيل أكثر من 50 رحلة جوية هذا اليوم في مطارات موسكو بسبب الأحوال الجوية السيئة.وأضاف أنه تم إلغاء 5 رحلات جوية وتأجيل 12 رحلة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إلغاء وتأجيل أكثر من 50 رحلة جوية في مطارات موسكو بسبب الأحوال الجوية المركز الخبري الوطني.

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