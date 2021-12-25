أحلام تبكي وتوزع الهدايا وزجاجات العطر على جمهورها

2021/12/25 | 16:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فاجأت أحلام جمهورها خلال فعاليات موسم الرياض بتوزيعها الهدايا وزجاجات العطر الفاخرة التي صنعت خصيصاً في المملكة، بالإضافة إلى الألبوم الغنائي الجديد الخاص بها فدوة عيونك، وقامت أيضاً بتوزيع الشيكولاتة على الجمهور.

لم تتمالك الفنانة أحلام نفسها من البكاء على المسرح أثناء غنائها أغنية من كلمات الشاعر الراحل مساعد الرشيدي بحضور عائلته في الحفل، قبل أن تدفع المغنية السودانية خديجة معاذ للبكاء هي الآخرى بسبب مدح أحلام لها.

وتفاعل الجمهور مع فيديو بكاء أحلام على مواقع التواصل الاجتماعي وأثنوا على مشاعرها، وجاءت التعليقات: “سبحان الله قداش طيبة هلبه وحساسة صاحبة القلب الأبيض”، “قلبها عظيم ورحيم احلام الجميلة”، “شو ها الطيبة والإنسانية”، “ايش هذا الجمال يا أحلام”.

وفي نهاية الحفل صعد زوج أحلام، مبارك الهاجري إلى المسرح مع ابنها فاهد لتهنئتها بنجاح الحفل والاحتفال معها حيث احتضناها وقبّلاها بحرارة وعفوية.

ووجهت أحلام الشكر إلى الجمهور السعودي لاستقبالها والتفاعل معها خلال الحفل وكذلك للمستشار تركي آل الشيخرئيس هيئة الترفيه عليه.

وشكرت أحلام جمهورها السعودي قائلة : “جمهوري السعودي يلي دايمًا أقول أكبر جمهور يدعمني ووصلني للمكان يلي أنا وصلت فيها”.

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