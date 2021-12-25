2021/12/25 | 16:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فرضت محكمة روسية ،اليوم السبت، غرامة مالية بقيمة 7.2 مليار روبل (98 مليون دولار) على شركة غوغل بسبب ما قالت إنه عدم التزام من قبل الشركة في أكثر من مرة بحذف محتوى تعتبره موسكو غير قانوني.

وتعتبر الغرامة على عملاق التكنولوجيا التابع لشركة ألفابيت أول غرامة في روسيا من نوعها على أساس الإيرادات.

وقالت غوغل في رسالة بالبريد الإلكتروني إنها ستبحث الحكم الصادرة بحقها قبل اتخاذ قرار بشأن الخطوات المقبلة.

وصعدت موسكو ضغوطها على شركات التكنولوجيا الكبيرة هذا العام في حملة يصفها النقاد بأنها محاولة من السلطات الروسية لفرض رقابة أكثر صرامة على شبكة الإنترنت، وهو ما يقولون إنه يهدد حرية الأفراد والشركات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روسيا تفرض غرامة على غوغل بقيمة 98 مليون دولار أمريكي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روسيا تفرض غرامة على غوغل بقيمة 98 مليون دولار أمريكي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).