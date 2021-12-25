2021/12/25 | 17:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني وقع محافظ الانبار علي فرحان الدليمي، اليوم السبت، مذكرة تفاهم مع صندوق الامم المتحدة للسكان، لمدة ثلاث سنوات.وذكر مكتبه الإعلامي في، بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “مذكرة التفاهم تشمل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مذكرة تفاهم بين الانبار وصندوق الامم المتحدة للسكان المركز الخبري الوطني.

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