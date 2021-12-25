إطلاق أقوى تليسكوب بالعالم.. هذا ما سيراه مرصد الفضاء الأول للعقد المقبل

2021/12/25 | 17:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لحظة مرت عقود على صنعها.تم إطلاق تلسكوب جيمس ويب الفضائي، المرصد الفضائي الأول لناسا في العقد المقبل، بنجاح صباح عيد الميلاد.

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