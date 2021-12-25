فنانة سورية مهددة بالترحيل من العراق

2021/12/25 | 17:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت مصادر صحافية، اليوم السبت، بأن المغنية السورية أنجي خوري مهددة بالترحيل من العراق.

وقال موقع الفن، إن “المغنية السورية أنجي خوري واسمها الحقيقي نجوى خليق الله، وبعد تأرجحها بين بغداد وأربيل أثر ترحيلها من لبنان وسجنها في سوريا و دخولها في نفق الازمات مع عدد كبير من الناس، فأنها مهددة بالترحيل من العراق بعد مشاكل تسببت بها هناك بعد ان خاضت غمار العلاقات من ابوابها الواسعة وحققت ثروة صغيرة لكنها لم تتوقع ان غيرة البعض عليها ممكن ان تطيح بها و تخرجها من هذا البلد الذي لجأت اليه”.

وأشار الموقع إلى أن “أنجي سبق ان دخلت في صراع مع ملكة جمال مغربية تدعى أحلام حجي بعد ان شعرت الاخيرة بخطر تواجد خليق الله في العراق والفوز بقلوب المعجبين بسرعة قياسية”.

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