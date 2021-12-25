أصالة تحتل يوتيوب في أول أغنية باللهجة العراقية

2021/12/25 | 17:21 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أصدرت الفنانة أصالة نصري أغنيتها الأولى باللهجة العراقية، لتحصد مشاهدات قياسية خلال الساعات الأولى.

حصدت الأغنية أكثر من 1.4 مليون مشاهد في أقلّ من يومين

وتصدرت أغنية "حنيّن"، من كلمات الشاعر العراقي فائق حسن وألحان محمود الغياث، قائمة المقاطع الأكثر مشاهدة بأكثر من 1.4 مليون مشاهدة بعد أقلّ من 48 ساعة من إصدارها.

والأغنية هي أول تعاون بين أصالة وزوجها بعد إعلان ارتباطهما في أيلول/سبتمبر من هذا العام.

وأهدت أصالة الأغنية، إلى فائق حسن عبر تدوينة نشرتها على حسابها في فيسبوك.

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وكتبت أصالة، "بدّي أهديها لقلبك الحلو الّلي متله عمّري ما شفت..



بدّي أهديها للطّيابة وللشّهامة الّلي بروحك".

وأضافت، "أنت كتبتها وأنا إلك غنّيتها..



شكرًا حبيبي على عمّر جديد ابتدأ من الأوّل معك..



شفيتني..



دلّلتني..



راعيتني..



وولا لحظة منّي يئست..



ولعندك جبتني".

وختمت بالقول، "بهدي الغنيّة لضحكتك الّلي بلفّ فيها الدّنيا كلّها..



كلي ثقه فيك وكلّي محبّة ووّله..



وبأحلى ما عندي عمّ عبّر لك..



صوتي أحلى ما غنّى إلك".

وتزوّج الشاعر فائق حسن، 52 عامًا، عام 2009 للمرة الأولى في حياته، لكنه انفصل عن زوجته.

وتعاون الشاعر مع عدد كبير من الفنانين خلال مشواره الفني، ومن أشهر أغانيه: "بين أيديا، يمكن أحبك، وحشني موت، وأنا حنيت".

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