رئاسة الجمهورية تهنئ بمناسبة ميلاد المسيح

2021/12/25 | 17:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

هنأت رئاسة الجمهورية، اليوم السبت، المسيحيين بمناسبة حلول عيد مولد السيد المسيح عليه السلام.

وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس ديوان الرئاسة مهند حسام الدين قدم نيابة عن رئيس الجمهورية باقة من الزهور الى نيافة الأسقف مار شمعون دانيال أسقف أبرشية العراق والشرق الاوسط".

وعبر عن أمله "بأن تعود هذه المناسبة العزيزة على قلوب كل العراقيين وقد تعززت بشائر السلام في ربوع بلادنا وساد الأمن والازدهار".

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