تقرير: قوات ميانمار تقتل العشرات من بينهم نساء وأطفال

2021/12/25 | 17:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت القوات الحكومية في ميانمار (بورما) قرويين، يعتقد أن بعضهم من النساء والأطفال، وقتلت أكثر من 30 شخصا بالرصاص وأضرمت النيران في الجثث، حسبما أفاد شاهد لأسوشيتد برس وتقارير أخرى اليوم السبت.

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