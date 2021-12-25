2021/12/25 | 17:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مكافحة الارهاب يطوق مطار بغداد بالكامل (فيديو)

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكافحة الارهاب يطوق مطار بغداد بالكامل (فيديو)) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مكافحة الارهاب يطوق مطار بغداد بالكامل (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).