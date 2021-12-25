تصريح جديد للعامري بشأن القوات الأجنبية

2021/12/25 | 17:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – ديالىاصدر رئيس تحالف الفتح هادي العامري، اليوم السبت، تصريحا جديدا بشأن بقاء القوات الأجنبية في العراق.

وقال العامري في كلمة له خلال مؤتمر لتأبين ضحايا تحرير الضلوعية في معسكر أشرف بديالى وحضرته (بغداد اليوم): "نرفض بقاء القوات الامريكية في العراق تحت غطاء التدريب والاستشارة، موجهاً رسالة تحذيرية لواشنطن والحكومة العراقية".

وأضاف: "لقد صبرنا طويلاً وتحملنا كثيرا على خروج القوات الاجنبية من العراق ووافقنا بعد كل المماطلات على أن يكون نهاية العام الحالي موعدا لخروج كل القوات القتالية الاميركية من ارض العراق وهذا هدف لا يمكن المساومة عليه".

وأفاد العامري ان، "السيادة خط أحمر لا يمكن التعامل به أبدا"، مضيفا أن "رسالتي واضحة الى القوات الامريكية والحكومة العراقية عليكم أن تنفذوا ما تم الاتفاق عليه بكل شفافية لا نقبل اي تلاعب واحتيال أو التفاف او تبديل مهام، واذا ارادت القوات الامريكية أن تبقى في العراق فعليها تحمل هذا القرار الخاطئ".

وتابع "لا نقبل ان تكون سيادة العراق منقوصة، ولا نقبل بقاء جندي واحد لا بقاعدة عين الاسد ولا في حرير لا قوات تدريب ولا استشارة"، موضحا بالقول "إذا احتاجت الحكومة العراقية مدربين ومستشارين فعليها صياغة عقد يوضح اماكن تواجدهم وأعدادهم ومهامهم".

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