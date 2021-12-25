القوات الامنية في ميسان تنفذ عملية في قضاء قلعة صالح جنوب المحافظة

2021/12/25 | 17:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / نفذت القوات الامنية في ميسان عملية شملت مناطق قضاء قلعة صالح وناحية العزير بدعم واسناد من طيران الجيش".وذكر بيان لمديرية شرطة ميسان :" ان العملية هدفها فرض هيبة الدولة وتطبيق القانون وتفتيش الإحياء والمناطق الزراعية ومداهمة أوكار المتاجرين ومتعاطي المخدرات والبحث عن المطلوبين المتورطين بجرائم جنائية ، وضبط الأسلحة غير المرخصة مشيرا الى ان العملية اسفرت عن إلقاء القبض على عدد من المتهمين بمواد قانونية متنوعة وضبط (7) قنابر هاون وأسلحة واعتدة مختلفة"./انتهى

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