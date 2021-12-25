الانبار تنعى قائد شرطتهـا الاسبق

2021/12/25 | 17:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / نعت محافظة الانبار ، قائد شرطتها الاسبق اللواء جعدان محمد هبيص العلواني ، الذي وافاه الاجل اليوم السبت ، بعد معاناة مع المرض ./انتهى5

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