العامري في ذكرى فك الحصار عن الضلوعية: تجاوزنا الإرهاب والطائفية بفضل الدماء الزكية

2021/12/25 | 17:29 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أشاد رئيس تحالف الفتح هادي العامري، السبت، بالدور البطولي للحشد الشعبي والقوات الأمنية في فك الحصار الارهابي عن ناحية الضلوعية، مؤكدا أنه بفضل الدماء الزكية تجاوزنا الارهاب والطائفية ولن نسمح بالعودة الى هذا المربع مرة أخرى.وقال العامري في كلمة القاها خلال مهرجان الذكرى السنوية السابعة لفك الحصار عن الضلوعية إنه “بفضل الدماء الزكية […]

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