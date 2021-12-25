توقعات بتوجه الصين لتيسير السياسة النقدية واستمرار تعافي الاقتصاد العالمي

2021/12/25 | 17:38 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: توقع تقرير حديث لبنك قطر الوطني، اتجاه الصين للاعتماد سياسة نقدية مُيسرة بسبب المخاوف من حدوث تباطؤ حاد في الأداء الاقتصادي.وأشار أحدث تقرير لبنك قطر الوطني، إلى أنه على الرغم من المخاوف الأخيرة بشأن سلالة "أوميكرون" المتحورة من …

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