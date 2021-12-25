النفط العراقي يحقق 7 مليارات دولار إيرادات خلال نوفمبر الماضي

2021/12/25 | 17:38 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم السبت، عن مجموع الصادرات النفطية والإيرادات المتحققة لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.وذكر بيان للوزارة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "بحسب الاحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط …

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