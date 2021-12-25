2021/12/25 | 17:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد السفير الكويتي لدى بغداد، سالم الزمانان، اليوم السبت، أن لجنة التعويضات ستصدر قراراً بغلق ملف التعويضات المالية نهائياً، وفيما أشار إلى أن تعهدات مؤتمر المانحين لا تزال قائمة، كشف عن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السفير الكويتي: الأمم المتحدة ستغلق ملف التعويضات على العراق المركز الخبري الوطني.

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