بينها العراق.. إيران تغلق حدودها البرية مع 6 دول

2021/12/25 | 17:44 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الإيرانية، إغلاق الحدود البرية للبلاد اعتبارا من اليوم السبت، لمكافحة متحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون".

وذكر المتحدث باسم مديرية الجمارك الإيرانية، روح الله لطيفي، في تصريح لوكالة العمال الإيرانية، إنه سيتم إغلاق المعابر البرية للبلاد أمام المسافرين لمدة 15 يوما، بسبب متحور أوميكرون، مع استمرار دخول وخروج الشاحنات التجارية خلال الفترة المذكورة.

وأوضح لطيفي، ان قرار الإغلاق جاء بناء على طلب اللجنة الإيرانية لمكافحة كورونا، مبينا أنه سيتم إغلاق كافة الحدود البرية مع كل من تركيا، والعراق، وأفغانستان، وأذربيجان، وأرمينيا، وباكستان.

وأشار إلى ان عمليات الدخول والخروج من البوابات الحدودية ستكون متاحة فقط لحاملي الإقامة الدائمة أو التأشيرات الدراسية والتجارية والصحية.

وكانت وزارة الصحة الإيرانية، أعلنت الأحد الماضي، رصد متحور "أوميكرون" لدى مصاب بفيروس كورونا، لأول مرة في البلاد.

"وكالة الأناضول"

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