شاهد.. لحظة إطلاق وكالة ناسا تليسكوبها الجديد

2021/12/25 | 17:45 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم إطلاق تليسكوب "جيمس ويب" الفضائي بنجاح من غويانا الفرنسية، حيث يعتبر المرصد الفضائي الأول لناسا في العقد المقبل.ستكون مهمة "ويب" النظر في الأغلفة الجوية للكواكب الخارجية، والتي من المحتمل أن يكون بعضها صالحًا للسكن، ويمكن أن يكشف عن أدلة في البحث المستمر عن الحياة خارج الأرض.

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