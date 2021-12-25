طبيب يعلل سبب انخفاض معدل الوفيات بسبب “أوميكرون”

2021/12/25 | 17:45 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يرى الطبيب الروسي، مقدم البرنامج التلفزيوني الصحي، ألكسندر مياسنيكوف، أن سبب المعدل المنخفض لوفيات متحور “أوميكرون” بالدول الغربية يعود إلى العدد الكبير للملقََحين ضد الفيروس هناك.

وقارن مياسنيكوف في قناته على “تلغرام” المعلومات الأخيرة حول عدد الوفيات بكورونا في فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل، حيث يتراوح هذا المؤشر بين 0,1% و0,4%.

وقال: “يبدو أن الإصابة بـ “أوميكرون” تتم بشكل معتدل للغاية ولا يؤدي إلى ازدياد عدد الوفيات في الدول التي تتميز بالمستوى العالي للتطعيم”، مشيرا إلى أن نسبة الملقحين في هذه الدول تبلغ 60-70%.

وتوصل الطبيب إلى استنتاج أن سلالة أوميكرون الجديدة لفيروس كورونا ستشمل روسيا قريبا أيضا، داعيا الناس للتطعيم ضد كورونا.

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